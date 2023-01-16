Benzine bu gece yarısı zam geliyor

HABER MERKEZİ

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte araç sahipleri de benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 67 kuruş zam bekleniyor.

Motorin grubunda fiyat değişikliği öngörülmüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.07 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 19.69 liradan satılıyor.