Çavuşoğlu’nun ABD ziyareti: Masada 3 başlık var

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Brezilya ziyareti dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Çavuşoğlu, ABD'de çok sayıda teması olacağını ve Türkiye'nin Houston Başkonsolosluğu'nun açılış törenine katılacağını söyledi.

Çavuşoğlu, 18 Ocak Çarşamba günü Antony Blinken ile görüşecek.

Hürriyet'in haberine göre Çavuşoğlu-Blinken görüşmesinde; ABD’nin YPG’ye verdiği destek, Türkiye-Suriye ilişkilerinde normalleşme adımı ve F-16 savaş uçağı alımı başlıklarının olması bekleniyor.

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan yarın Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Çavuşoğlu’nun İranlı mevkidaşı ile bölgesel ve uluslararası konuları görüşeceği bildirildi.

Türkiye, İran ve Suriye dışişleri bakanlarının olası görüşmesinin gündemde olacağı ifade ediliyor.

Abdullahiyan iki gün önce de Şam’a ziyarette bulunmuştu. Abdullahiyan İran'ın Suriye ve Türkiye arasında gerçekleşen diyalogdan "memnun" olduğunu söylemişti.