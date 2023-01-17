Politika

Almanya’nın yeni Savunma Bakanı belli oldu

Almanya'nın yeni Savunma Bakanı Boris Pistorius oldu.
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Boris Pistorius
Boris Pistorius
avrupa Almanya savunma bakanı Boris Pistorius

HABER MERKZi

Almanya'da istifa eden eski Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in halefi belli oldu.

Sosyal Demokrat Partili Boris Pistorius, Aşağı Saksonya Eyaletinde İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu.

2013 yılından bu yana Aşağı Saksonya Eyaletinin İçişleri Bakanı olarak görev yapan Pistorius Almanya'nın yeni Savunma Bakanı oldu.

2013’TEN BERİ İLK KEZ BİR ERKEK SAVUNMA BAKANI OLARAK ATANDI

Almanya'da Savunma Bakanlığını 2013 yılından bu yana kadın siyasetçiler üstleniyordu.

62 yaşındaki Pistorius 10 yıl sonra bu göreve atanan ilk erkek oldu.

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