Politika

Halep’teki Kürt mahallesinde bina çökmüştü: Can kaybı 19’a çıktı

Kürtlerin yoğunlukta olduğu Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde dün 5 katlı bir binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a çıktı.
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suriye Şeyh Maksud mahallesi Halep kürt mahallesi

HABER MERKEZİ

Halep’in Şeyh Maksud Mahallesi’nde dün çöken 5 katlı binada bilanço ağırlaşıyor.

Afrin İnsan Hakları Örgütü'nün istatistiklerine göre, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu enkaz altında kalan 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı, 2 kişi de yaralı olarak kurtarıldı.

Ayrıca enkaz altında 12 kişinin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 

Binanın neden yıkıldığı henüz bilinmiyor.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin aktardığına göre, bina 2011 yılında rejim güçlerinin mahalleden çekilmesinden sonra inşa edildi. Binanın yapım aşamasında gerekli tedbirlerin alınmadığı, zamanla binadaki tesisat borularının büyük bir kısmının kırılarak binada sızıntı ve çatlakların oluştuğu belirtiliyor. 

Gözlemevi, mahalle sakinlerinin belediyeye şikayette bulunmasına rağmen, yetkililerin ilgilenmediğini aktardı.

Kürt mahalleleri olarak bilinen Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahallelerinde yaklaşık 200 bin Kürt yaşıyor. Afrin Türk ordusu ile silahlı gruplar tarafından ele geçirilmesinin ardından bölgeye göç yaşandı. İki mahalle Demokratik Suriye Güçleri (DSG) tarafından kontrol ediliyor.

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