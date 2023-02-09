Ekonomi

Fitch: Maraş depremlerinin zararı 4 milyar doları geçebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Maraş merkezli iki yıkıcı deprem nedeniyle yaşanan ekonomik kaybın 4 milyar dolar ve daha fazlasına ulaşabileceğini açıkladı.
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HABER MERKEZİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Maraş merkezli iki yıkıcı deprem nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada ekonomik kaybın 4 milyar dolar ve daha fazlasına ulaşabileceği vurgulandı.

Bloomberg News’in haberine göre, reasürans sermayesinin çoğunluğu taşıması nedeniyle sigorta tarafından karşılanan kayıpların yaklaşık bir milyar dolardan daha az olması bekleniyor.

6 Şubat’ta Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde şimdiye kadar 14 bin 351 kişi hayatını kaybetti, 63 bin 794 kişi yaralandı.

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