Fitch: Maraş depremlerinin zararı 4 milyar doları geçebilir

HABER MERKEZİ

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Maraş merkezli iki yıkıcı deprem nedeniyle yaşanan ekonomik kayıpla ilgili açıklamada bulundu.

Açıklamada ekonomik kaybın 4 milyar dolar ve daha fazlasına ulaşabileceği vurgulandı.

Bloomberg News’in haberine göre, reasürans sermayesinin çoğunluğu taşıması nedeniyle sigorta tarafından karşılanan kayıpların yaklaşık bir milyar dolardan daha az olması bekleniyor.

6 Şubat’ta Maraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma yol açan depremlerde şimdiye kadar 14 bin 351 kişi hayatını kaybetti, 63 bin 794 kişi yaralandı.