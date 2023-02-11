Politika

Bir Kürt kolber daha İran güçleri tarafından öldürüldü

Süleymaniye'ye bağlı Pişder ilçesinin Zele köyünde bir Kürt kolberin İran güçlerinin ateş açması sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Süleymaniye Pişder Kürt kolber saldırı İran güçleri

SÜLEYMANİYE (K24)

K24 muhabiri, Süleymaniye'nin Pişder ilçesine bağlı Zele köyünde gece geç saatlerde İran Devrim Muhafızları’nın (Pasdaran) bir Kürt kolberi hedef aldığını bildirdi.

Muhabirimiz, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Serdeşt kentinin Rebet bölgesinden olan 50 yaşındaki Kürt kolberin hayatını kaybettiğini aktardı.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv