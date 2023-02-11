Bir Kürt kolber daha İran güçleri tarafından öldürüldü

SÜLEYMANİYE (K24)

K24 muhabiri, Süleymaniye'nin Pişder ilçesine bağlı Zele köyünde gece geç saatlerde İran Devrim Muhafızları’nın (Pasdaran) bir Kürt kolberi hedef aldığını bildirdi.

Muhabirimiz, Doğu Kürdistan’ın (Rojhilat) Serdeşt kentinin Rebet bölgesinden olan 50 yaşındaki Kürt kolberin hayatını kaybettiğini aktardı.

İran rejimi, Kürdistan Bölgesi ile Doğu Kürdistan sınırında kolberlerin geçişine resmi olarak izin vermediği için maddi durumları kötü olan binlerce Kürt, ölüm tehlikesine rağmen kolberlik yapmak zorunda kalıyor.

Bununla birlikte her yıl onlarca kolber (sırtında yük taşıyarak sınır ticareti yapan kişiler) İran güçlerinin hedefi oluyor.