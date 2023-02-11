Depremlerde can kaybı 21 bin 43’e yükseldi

DİYARBAKIR (K24)

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır’da açıklama yaptı.

“Pazartesi günü yaşadığımız 7,7 ve7,6 şiddetindeki depremlerden etkilenen illerden biri de Diyarbakır'dır” diyen Erdoğan, şunları ifade etti:

“Ülkemizin yakın hafızasındaki en büyük felaket olan 1999 depreminden 3 kat daha büyük 3 kat daha yıkıcı. 1939 Erzincan depreminden de çok daha geniş bir alanda afet olarak hesaplanmaktadır. Büyüklükleri 7'nin üzerinde olan Çankırı, Çanakkale Gerede, Varto, Mudurnu, Muradiye depremleriyle bu depremin yıkıcılığıyla mukayese etmek mümkün değildir.”

Erdoğan, “Kendileri bir yana artçıları bile ülkemiz deprem envanterinde oldukça üst sıralarda yer alacak şekildedir. Gördüklerimiz ve dinlediklerimiz Türkiye'nin nasıl büyük bir felaketle karşı karşıya olduğunun ispatıdır. Dünyanın önde gelen bilim insanları da depremin büyüklüğü ve yıkıcılığı konusunda hem fikirdir. Asrın felaketi olan deprem 1000 kilometrede hissedilmesine rağmen 500 kilometrede yıkıma yol açmıştır” dedi.

“Fay hatlarına yakın bölgelerdeki yerleşim bölgelerimizin kimi yerlerinde taş üstünde taş kalmadı desek yeridir” diyen Erdoğan, “Arazilerdeki devasa yarıklar karayolu ve demir yollarını ince bir tel gibi büken kaymalar depremin işaretleridir. İkinci deprem gündüz yaşanması sebebiyle daha az can kaybına yol açtı. İlk depremdeki hasarlı binaları tümden yıkarak hasarın artmasına yol açmıştır” şeklinde konuştu.

“ŞEHİRLERİN BİR KISMINDA ARAMA KURTARMA TAMAMLANDI”

Maraş merkezli depremlerde 21 bin 43 kişinin hayatını kaybettiğini ve 80 bin 97 kişinin yaralandığını ifade eden Erdoğan, “Bu depremde maalesef Diyarbakır'da 320 bina kullanılamaz hale gelmiştir. Şehirlerin bir kısmında arama kurtarma tamamlandı. Bir kısmında sürüyor. Çarşamba günü Kahramanmaraş ve Hatay'ı dün Adıyaman'ı yerinde gördük, aksaklıkları tespit edip gereken talimatları verdik. Çalışmaları hızla bitirerek ölü ya da diri enkaz altında hiçbir vatandaşımızı bırakmayacağız. Ardından da enkaz kaldırma ve inşa faaliyetlerine başlayacağız” dedi.

Türkiye cumhurbaşkanı, “Topyekûn Deprem seferberliği içindeyiz. Yurt dışından gelen ekipler bilfiil çalışıyor. Seyyar mutfak ve aşevleri vasıtasıyla depremzedelere sıcak Yemek sağlanıyor” diyerek, şunları kaydetti:

“Polis, asker, jandarma güvenliğin yanında yardımların dağıtılması için çalışıyor. Bazı odaklar ahlaksızca edepsizce bu birlik beraberliğin tavan yapması gereken dönemde saldırının peşinde. An birlik olma anıdır, beraberlik içinde olma zamanıdır. TSK, diğer güvenlik birimlerine ait gemi, uçak, helikopter, insansız hava araçları ülkemizin dört bir yanından iş makinesi bölgede faaliyet gösteriyor. Tüm kamu kurumlarımızdan binlerce personel bölgede insanımıza hizmet ediyor. Cansiperane şekilde gayret gösteren ekip ve gönüllülerimize teşekkür ediyorum. Milletimizle dayanışma sergileyen tüm dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum.”

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM

“Üniversitelerin tamamının KYK yurtlarına ait yurtlarını bu işler için kullanacağız” diyen Erdoğan, “Yaz mevsimine kadar üniversiteleri tatil ediyoruz, uzaktan eğitimle yoluna devam edecekler. Üniversiteleri bu yolla tadil ederek KYK yurtlarını misafirhane gibi kullanacağız. 2 gün önce Osmaniye'deydim 2200 kişilik yurt binası pırıl pırıl. Depremzedeler o yurtlarda ağırlandı. Yeme içme her şey orada. Oradaki vatandaşların mutluluğuna şahit oldum. Burada da 6663 kapasite var” şeklinde konuştu.