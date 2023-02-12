Adıyaman'da 152 saat sonra 8 yaşındaki Ahmet kurtarıldı

HABER MERKEZİ

Çorumlu Madenciler ve Çorum İtfaiye ekipleri dinleme yapılan 8 katlı Narlıkuyu sitesinde 4.katta enkaz altında kalan Hacı Ahmet'in sağ olduğunu sabah saatlerinde tespit ettiler. Yapılan 5-6 saatlik çalışmanın ardından küçük çocuğa ulaşıldı.

Ancak koltuk arasında sıkıştığı için çıkarılması zaman aldı. Çalışma sonrası depremin 152. saatinde ekiplerin kucağında enkazın girişine taşınan Hacı Ahmet Eyici daha sonra sedyeye alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı

Küçük çocuğun anne babası ve kardeşinin de enkaz altında olduğu onlardan haber alınamadığı ifade edildi.

Ekiplerin çalışması Narlıkuyu sitesinde devam ediyor.