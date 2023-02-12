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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan: 155 bin kişi enkaz altında

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, deprem bölgelerinde enkaz altında kurtarılmayı bekleyen vatandaş sayısının 155 bin olduğunu açıkladı.
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türkiye Prof Dr Övgün Ahmet Ercan Maraş depremleri enkaz

HABER MERKEZİ

Maraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde ve 10 ili etkileyen depremde birçok bina enkaza dönüştü. AFAD, saat 15.55 itibarıyla 29 bin 605 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği ve Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, enkaz altında kurtarılmayı bekleyenlerin sayısının 155 bin olduğunu ifade etti.

Ercan'ın paylaşımı şu şekilde:

"Yapı sayısı 4 milyon, konut 66 bin (AFAD) (1 yapıda 5,3 daire), konut başına düşen kişi 4. Göçük altında kalan 264 bin kişi, yaralı kurtulan 80 bin, göçük altında kalan 184 bin, ölü olarak çıkan 29 bin, bugün için göçük altında kurtulmayı bekleyen 155 bin kişi."

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