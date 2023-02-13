Güney Kore Devlet Başkanı’ndan talimat: Elinizdeki tüm yardım malzemelerini Türkiye’ye gönderin

HABER MERKEZİ

Maraş merkezli depremlerin ardından Kürdistan Bölgesi ile çok sayıda ülkeden 10 kente arama kurtarma ekipleri ve yardım gelmeye başladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nın Pazar günü yaptığı son açıklamaya göre, 10 bin 336 yabancı kurtarma görevlisi deprem bölgelerinde çalışıyor.

Dışişleri Bakanlığı açıklamasına göre 99 ülke yardım teklifinde bulundu, 72 ülkeden ekiplerin sahada çalıştığı aktarıldı.

Kurtarma çalışmalarında sona doğru gelinirken, yabancı ülke ekipleri sahra hastaneleri ile depremzedelere yardım sağlıyor.

Fransa, Belçika, Rusya, İspanya, İsrail ve Hindistan sahra hastanesi kuran ülkeler arasında.

Bu arada Türkiye'ye kalabalık olarak gelen Meksika kurtarma ekibinde bulunan Proteo isimli bir köpek enkazda hayatını kaybetti.

YEOL’DAN TALİMAT

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, kabinesiyle yaptığı haftalık toplantıda tüm bakanlıkların ellerindeki tüm yardım malzemelerini Türkiye’ye göndermesi talimatı verdi.

Güney Kore ajansı Yonhap’ın aktardığına göre, kabine toplantısının ardından açıklama yapan Devlet Başkanlığı Sözcüsü Lee Do-woon,

Türkiye’de şu an en çok ihtiyaç duyulan şeylerin çadır, ilaç, tıbbi malzeme ve jeneratör olduğunu kaydetti.

Güney Kore'den geçen hafta Türkiye'ye çok sayıda arama kurtarma ekibi ve ekipman gitmişti. Dışişleri Bakanlığı ayrıca Türkiye'ye acil insani yardım için 5 milyon dolar teklif etmişti.