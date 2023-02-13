Neçirvan Barzani, Çin Komünist Partisi heyetini kabul etti

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Çin Komünist Parti İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Zhu Rui başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Heyette, Çin’in Bağdat Büyükelçisi Cui Wei ile Erbil Başkonsolosu Liu Zhenyong da yer aldı.

Görüşmede konuşan Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak'ta federal sistemin uygulanması ve sorunların anayasa temelinde çözülmesinin daha fazla istikrar ve ekonomik kalkınmaya yol açacağını söyledi.

Çin ile Irak ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin konuşulduğu görüşmede, Erbil ile Bağdat arasındaki sorunların çözümü de ele alındı.

Çin'in Irak ve Kürdistan Bölgesi ile ilişkilerinin önemine değinilen görüşmede, Erbil ile Pekin arasındaki işbirliğinin özellikle ticaret ve kültür alanlarında geliştirmek istenildiği vurgulandı.

Çinli şirketlerin Irak'taki faaliyetlerinin ele alındığı görüşmede Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi'nin Çin'in Irak'ta yürüttüğü projelerden faydalanmak istediğini ifade etti.