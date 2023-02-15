‘ABD el konulan İran silahlarını Ukrayna’ya göndermeyi düşünüyor’

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ABD ordusunun, Yemen’deki İran destekli Husi milislere gönderilirken ele geçirilen binlerce silah ve bir milyon mermiden fazla mühimmatı Ukrayna’ya göndermeyi düşündüğü bildirildi.

Wall Street Journal (WSJ)gazetesinin ABD’li ve Avrupalı yetkililere dayandırdığı haberine göre, ABD ordusu, Yemen’deki İran destekli Husi milislere gönderilirken ele geçirilen binlerce silah ve bir milyon mermiden fazla mühimmatı Ukrayna’ya göndermeyi düşünüyor.

ABD’li yetkililer, son aylarda Yemen kıyılarında İran için çalıştığından şüphelenilen kaçakçılardan ele geçirilen 5 binden fazla saldırı tüfeği, 1.6 milyon mermi hafif silah mühimmatı ve bir miktar tanksavar füzesi ve 7 binden fazla patlayıcıyı Ukrayna’ya göndermeyi düşündüklerini bildirdi.

ABD Donanması, bu ayın başında Umman Körfezi üzerinden Yemen’e gitmekte olan İran silah sevkiyatını durdurduğunu ve bunun bir ay içinde durdurulan ikinci gemi olduğunu, bu operasyonun geçtiğimiz yıllarda ABD ve İngiliz kuvvetleri ile Yemen Sahil Güvenliği tarafından ele geçirilen birçok sevkiyata eklendiğini açıklamıştı.