Deprem bölgelerini gezen İngiliz bakan: Kesinlikle dehşet verici

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Maraş merkezli depremlerinin ardından, deprem bölgelerini ziyaret eden İngiltere Kalkınma Bakanı Andrew Mitchell, açıklamalarda bulundu.

Mitchell, ziyareti sırasında, İngiltere'nin Maraş'ın Türkoğlu ilçesinde kurduğu sahra hastanesinde İngiliz sağlık ekiplerinin çalışmalarını inceledi ve işbirliği içinde çalışan Türkiye ve İngiltere ekiplerine teşekkür etti.

Uluslararası toplumun, bu felaketin her farklı aşamasında çok güçlü destek vermesi gerektiğini söyleyen Mitchell, "Türkiye'nin başta İngiltere olmak üzere çok sayıda dostu var" diye konuştu.

Mitchell, İngiltere'nin felaketin en başından beri Türkiye'nin yanında olduğunu belirterek ülkesinin, Türkiye'ye insani yardım malzemeleri ve 77 kişilik arama kurtarma ekibi gönderdiğini söyledi.

“DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM”

Sahra hastanesi ve acil tıp klinikleri de dahil olmak üzere, İngiltere'den 150 uzmanın sahada çalıştığını ifade eden Mitchell, depremin etkilediği bölgeler için "kesinlikle dehşet verici" dedi.

Mitchell, "Depremin meydana getirdiği yıkımı görmek için deprem bölgelerinden geçmek oldukça sıra dışı. Daha önce hiç böyle bir şey görmedim" değerlendirmesinde bulundu.

Arama kurtarma ekipleri hakkında konuşan Mitchell, Türkiye'nin bu kadar çok dostunun olmasından ve destek için buraya gelmelerinden çok etkilendiğini dile getirdi.

Mitchell, "Türkiye, korkunç bir felaketin ardından küresel toplumun tam desteğini bekleyebilir" ifadelerini kullandı.

Bakan Mitchell, deprem bölgelerinde bulunan uzmanların ve sağlık ekiplerinin, arama kurtarma çalışmalarında sona yaklaştığını söyleyerek bir sonraki aşamanın "sağlık, güvenlik ve barınma sorunlarıyla" mücadele etmek olduğuna dikkati çekti.

İngiltere'nin depremzedeler için 35 bin termal battaniye, 2 bin 500 çadır, temel ihtiyaç ve temizlik kitleri gönderdiğini hatırlatan Mitchell, bölgedeki İngiliz sağlık ekibinin, depremzedeler için elinden gelen her şeyi yaptığını belirtti.

Mitchell, "Olabildiğince hızlı bir şekilde buraya geldik ve Türkiye'ye bu korkunç felakette yardım etmeye kararlıyız" ifadesini kullanarak sahra hastanesinde, bir haftadan kısa bir sürede 2 bin 700'den fazla depremzedenin tedavi edildiğini aktardı.

'HERKES KADAR TÜRKİYE'YE YAKINIZ'

Türkiye ve İngiltere ilişkileri hakkında “yakın arkadaşlar” ifadesini kullanan Mitchell, "Güçlü siyasi bağlarımız var. Güvenlik bağlantılarımız var. NATO'nun önde gelen ortaklarıyız. Herkes kadar Türkiye'ye yakınız" diye konuştu.

Mitchell, İngiliz halkının da depremzedeler için seferber olduğunu vurgulayarak vatandaşların kendi ceplerinden 85 milyon sterlin topladığını ve bunun iki ülke arasında var olan ilişkinin yakınlığını gösterdiğini söyledi.