Barzani Yardım Vakfı yaklaşık 180 bin depremzedeye yardım ulaştırdı

ERBİL (K24)

Barzani Vardım Vakfı tarafından yapılan açıklamada geçen 15 günde Türkiye, Rojava ve Suriye’de 179 bin 905 kişiye yardım ulaştırıldığı belirtildi.

Açıklamada deprem bölgelerinde 84 bin öğün yemek, 43 bin battaniye, döşek ve yastık,19 bin yemek paketi, 20 bin fast food yemek, 4 bin test kiti ve ilaç, 9 bin soba, 6 bin giyecek malzemesi, 3 bin 125 çadır, 8 bin süt ve çocuk ürünü dağıtıldığı bilgisine yer verildi.

Açıklamaya göre Antep’te 35 bin 400, Adıyaman’da 23 bin 445, Urfa’da 9 bin 70, Adana’da 9 bin, Diyarbakır’da 23 bin, Maraş’ta 44 bin 580 ve Afrin’de 22 bin 656 kişinin dağıtılan yardımlardan faydalandığı kaydedildi.

6 Şubat’ta meydana gelen Maraş merkezli depremlerden sonra Başbakan ve Barzani Yardım Vakfı’nın kurucu başkanı Mesrur Barzani’nin talimatıyla arama kurtarma ve yardım ekipleri deprem bölgelerine doğru yola çıktı.