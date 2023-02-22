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Diyarbakır'da Galeria Sitesi'nin yıkımı durduruldu

Diyarbakır'da, Maraş merkezli depremlerden dolayı ağır hasar gören Galeria İş Merkezi ve üstündeki sitenin yıkımına içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine ara verildi.
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kürdistan Diyarbakır Maraş depremi Deprem Galeria Sitesi HDP Diyarbakır Valiliği

DİYARBAKIR (K24)

6 Şubat'ta Maraş merkezli depremlerden etkilenen kentlerden biri olan Diyarbakır'da, yıkılan binalardan biri Diyarbakır Merkez'de bulunan Diyar Galeria Sitesi'nin B bloğu oldu.

Sitenin A, C ve D blokları için tahliye kararı verildi, fakat bu bloklarda yaşayan 14 hayvan evlerinde mahsur kaldı.

Diyarbakır Valiliği, “Depremden etkilenen Galeria Sitesi'nde devam eden yıkım çalışmaları, içeride bir kedinin olduğunun tespit edilmesi üzerine durdurulmuştur. AFAD ve itfaiye ekipleri, kedinin kurtarılması için kontrollü bir şekilde çalışma başlatmıştır. Kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından Galeria Sitesi yıkım çalışmaları devam edecektir" açıklamasında bulundu

HDP: MİLLETVEKİLLERİMİZİN YAPTIĞI GİRİŞİMLER SONUCU YIKIM DURDURULDU

Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ise şöyle denildi:

“Amed Galeria Sitesi'nde enkaz altında mahsur kalan 14 canlı hayvanı kurtarmak için milletvekillerimizin yaptığı girişimler sonucu yıkım durduruldu. Enkaz altında aç ve susuz kalan hayvanlar kurtarılması için çözüm aranıyor.”

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