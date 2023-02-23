15 parti ve STK’dan açıklama: Dayanıklı binaların inşası için stratejik bir merkez oluşturulmalı

DİYARBAKIR (K24)

15 parti ve sivil toplum kuruluşu (STK), Maraş merkezli 7,7 ve 7,6 şiddetindeki depremlerle ilgili yaşanan süreci değerlendirdi.

Resmi rakamlara göre depremler sonucu 43 bin 556 kişi yaşamını yitirdi.

Parti ve STK’lar, yaptıkları ortak açıklamada, “Gerçek can kayıpları ve maddi hasarların, depremin psikolojik tahribatlarının daha büyük ve korkunç boyutlarda olduğuna kuşku yoktur” ifadelerine yer verdi.

Depremin Afrin ve Halep’te de büyük bir felakete yol açtı dile getirilen açıklamada, şu hususlara dikkat çekildi:

“6 Şubat’tan bu yana, Türkiye Devleti’nin depreme maruz kalan bölgelere dair olması gereken boyutta ve zamanında görevlerini yerine getirmediği açıktır. Özellikle de depremin ilk 3 gününde, enkaz altındakilerin kurtarılmasında olsun, mağdurlara yardımların ulaştırılmasında olsun, devletin tüm kurum ve kuruluşları bir koordinasyonsuzluk, vurdum duymazlık, ihmal, başı bozukluk içindeydiler; devlet sahada yoktu. Ayrıca, depremin ilk 3 gününde, Türkiye Devleti, kendisi dışında, birçok kurum ve şahsiyetin kendi imkanlarıyla deprem mağdurlarının yardımına koşmalarına engel oldu. Şimdi de bir çok bölgede bu tür engellemeler devam etmektedir.”

“DEPREMİN YOL AÇTIĞI MAĞDURİYET DAHA DA KATLANDI”

Açıklamada, “Türkiye Devleti, deprem mağdurları için gönderilen birçok yardımın Afrin, Cinderes ve Halep’e ulaşmalarına engeller çıkarmakta, bu da can kayıplarının ve mağduriyetlerin daha da artmasına yol açmaktadır. Devletin bu tutumuna; kar, yağmur ve ağır kış koşulları da eklenince, depremin yol açtığı mağduriyet daha bir katlanmıştır” denildi.

“BİRÇOK DÜNYA DEVLETİ DEPREM MAĞDURLARININ YARDIMINA KOŞTU”

Kürt kentlerinde, Türkiye’de ve diasporada büyük yardım kampanyalarının başladığını anımsatan parti ve STK’lar, şu hususlara dikkat çekti:

“Birçok dünya devleti deprem mağdurlarının yardımına koştu. Kürdistan Bölge Hükümeti ve Güney Kürdistan halkı, Kuzey ve Rojava Kürdistanı ile Türkiye ve Suriye’deki deprem mağdurlarına yardım ulaştırmak için çok boyutlu bir çalışma yürütmektedirler. Deprem felaketinde mağdurlara, halklarımıza nakdi ve maddi yardıma koşan tüm devletlere, uluslararası kuruluşlara, sivil toplum ve yardım kuruluşlarına, şahsiyetlere, şirketlere teşekkür ediyoruz.”

“DEPREME DAYANIKLI BİNALARIN İNŞASI İÇİN STRATEJİK BİR MERKEZ OLUŞTURULMALI”

Açıklamada, “Depremin yol açtığı can kayıpları ve yıkımların en büyük sorumlusunun, bütün kurum ve kuruluşlarıyla, bakanlıklarıyla, belediyeleriyle bizzat devletin kendisi olduğu açıktır” denildi. Kürdistan ve Türkiye’de depremin yol açtığı felaketlerin önüne geçmek için, öncelikle, keyfi, aşırı merkeziyetçi, ranta dayalı, kayırmacı, günü kurtarmaya odaklı otoriter ve anti demokratik yönetim anlayışı terk edilmelidir. Depreme dayanıklı binaların inşası için stratejik bir merkez oluşturulmalıdır” denildi.

“TEMEL İHTİYAÇ MALZEMELERİNİN FİYATLARINA ZAM YAPMAKTAN UZAK DURMALILAR”

“Deprem mağdurlarına yardım ve deprem bölgesinin inşası için yapılan tüm çalışma ve tedbirler, bölgenin demografik yapısının değiştirilmesi anlayışından uzak bir yaklaşımla yapılmalıdır” denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Depremden zarar gören halkımızın ve özellikle de genç nüfusun yerini yurdunu terk etmemeleri, göç etmemeleri ve kendi şehirlerinde kalabilmeleri için, çok kapsamlı ve etkili bir çalışma organize edilmelidir. Bu amaçla, halklarımızı, yerel ve uluslararası tüm ilgili kesimleri, kurumları, deprem mağdurları için insanca yaşayabilecekleri yaşam alanlarının ve çalışabilecekleri yerlerin temini için; ekonomik yardım ve destek için seferber olmaya çağırıyoruz. Hiçbir kurum, kesim, şahıs, çevre, bu deprem felaketini kendi çıkarları için bir fırsat olarak görmemeli, halkın mağduriyetini istismar etmemeli; kira artışlarından, temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarına zam yapmaktan uzak durmalıdırlar.”

Parti ile STK’lar “Tüm maddi kaynakları savaş ve silah yerine, deprem riskini asgariye indiren sağlam ve güvenli kentlere aktarmak için, savaşa ve silaha yapılan harcamalara son verilmeli; Kürt, Kürdistan meselesinin siyasi, demokratik yol ve yöntemlerle çözüm yolunun açılması için Kürt milletinin en temel acil talepleri kabul edilmelidir. Türkiye Devleti, OHAL ilanıyla, deprem mağdurlarına yapılacak olan yardımların önüne geçemeyeceğini; Kürdistan özgürlük davası ile Türkiye’deki özgürlük, demokrasi, eşitlik ve adalet mücadelesini engelleyemeyeceğini bilmelidir” dedi.

Açıklamanın devamında “Tüm uluslararası kuruluşları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi’ni deprem mağdurlarına yardım için daha ciddi ve etkili çalışmalar yürütmeye ve mağdurlara yardım konusunda daha hızlı ve sonuç alıcı çalışmalar yapması için Türkiye Devleti’yle daha güçlü bir diyalog geliştirmeye çağırıyoruz” denildi.

Açıklama şu parti ve STK’lar tarafından yapıldı:

Azadi Hareketi

Azadi Partisi

DBP (Demokratik Bölgeler Partisi)

DDKD (Devrimci Demokrat Kürd Derneği)

DTK (Demokratik Toplum Kongresi)

HDP (Halkların Demokratik Partisi)

KKP (Kürdistan Komünist Partisi)

Kürt Kadınlar Platformu

PAK (Kürdistan Özgürlük Partisi)

PDK (Kürt Demokrat Partisi)

PDK-BAKUR (Kürdistan Demokrat Partisi-Kuzey)

PDK-T (Türkiye Kürdistanı Demokrat Partisi)

PİA (İnsan ve Özgürlük Partisi)

PSK (Kürdistan Sosyalist Partisi)

TDK-TEVGER (Kürdistan Demokratik Hareketi)