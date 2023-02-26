Mardin: Depremde hayatını kaybedenler için camide gıyabi cenaze namaz kılındı, kilisede dua edildi

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Birçok medeniyete, toplum ve dine ev sahipliği yapan Mardin’de depremde ölenler için dualar edildi.

Maraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için tarihi Kırklar Kilisesi'nde Süryani vatandaşlar dua etti. Diğer taraftan depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için öğle namazının ardından Nuhoğlu Camii'nde de gıyabi cenaze namazı kılınarak, dua edildi.

Yaşanan felaketi birlik içinde atlatabileceklerini belirten Mardin ve Diyarbakır Metropoliti Mor Filüksinos Saliba Özmen, şöyle konuştu:

“Maalesef ki ülkemiz büyük bir yas içerisinde, bütün yurttaşlarımızın yüreği dağlanıyor. Hepimiz yastayız, hepimiz çok üzgünüz ama bu yarayı kapatmak da hepimizin görevidir. İlk olarak ölmüşlerimize rahmet diliyorum, yaralı olan yurttaşlarımıza da Allah’tan şifa diliyorum. Umarım bundan sonrasında bu tür afetler yaşamayız. Akıllı bir insan olarak ülkemize sahip çıkarak bu yaraları sarabiliriz. Bizler Süryani toplumu olarak hem içimizde hem de aramızda biraz yardım toplamıştık. Yurt dışında bulunan dostlarımızdan da yardımlar geldi. AFAD ve Kızılay’a çeşitli yardımlarımızı gönderdik” dedi. (Kaynak: İHA)