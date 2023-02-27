Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
HABER MERKEZİ
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre Adıyaman Gölbaşı'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin saati 05.51 olarak açıklanırken derinliği 8,51 km olarak kaydedildi.
Deprem çevre illerden de hissedildi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 27, 2023
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Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Gölbaşı (Adıyaman)
Tarih:2023-02-27
Saat:05:51:20 TSİ
Enlem:37.932 N
Boylam:37.584 E
Derinlik:8.51 km
Detay:https://t.co/G1CGewxzDk@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi