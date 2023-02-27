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Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
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kürdistan Deprem Adıyaman AFAD

HABER MERKEZİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nda (AFAD) yer alan bilgilere göre Adıyaman Gölbaşı'nda 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin saati 05.51 olarak açıklanırken derinliği 8,51 km olarak kaydedildi.

Deprem çevre illerden de hissedildi.

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