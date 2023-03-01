Sivas’ta 13 ilçenin nüfusu azaldı

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Sivas'ta il ve ilçe merkezlerinin nüfusu artarken belde ve köylerin nüfusu ise azaldı. 482 bin 978 olan 2021 yılı il ve ilçe merkezleri nüfusu 2022 yılında 485 bin 991 kişiye yükseldi.

2021'de 153 bin 143 kişi olan belde ve köy nüfusu ise 2022'de 148 bin 933 kişiye geriledi.

4 İLÇEDE NÜFUS YÜKSELDİ, 13 İLÇENİN NÜFUSU AZALDI

TÜİK verilerine göre Sivas’ta 13 ilçenin nüfusu düşerken sadece 4 ilçe nüfusunu artırabildi. 2022’de merkez ilçenin nüfusu 2 bin 239 kişi artarak 390 bin 318’e, Doğanşar’ın nüfusu 18 kişi artarak 2 bin 704’e, Gölova’nın nüfusu 78 kişi artarak 3 bin 246’ya, Hafik’in nüfusu 414 kişi aratarak 9 bin 569’a, Suşehri’nin nüfusu ise 95 kişi aratarak 25 bin 499’a yükseldi.

Kentte 2022 yılında 13 ilçenin nüfusu ise azaldı. Akıncılar 149 kişi azalarak 4 bin 808’e, Altınyayla 1 kişi azalarak 8 bin 738’e, Divriği 95 kişi azalarak 16 bin 82’ye, Gemerek 534 kişi azalarak 21 bin 276’ya, Gürün 277 kişi azalarak 18 bin 9’a, İmranlı 350 kişi azalarak 7 bin 2’ye, Kangal 470 kişi azalarak 19 bin 667’ye, Koyulhisar 314 kişi azalarak 12 bin 183’e, Şarkışla 299 kişi azalarak 37 bin 409’a, Ulaş 72 kişi azalarak 7 bin 933’e, Yıldızeli bin 341 kişi azalarak 28 bin 972’ye, Zara ise 139 kişi azalarak 21 bin 509 kişiye geriledi.