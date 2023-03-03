Amedspor: Depremlerden sonra Diyarbakır’a dönmeyen futbolcularımızı TFF ve FIFA’ya bildirdik

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 6 Şubat’taki Maraş merkezli depremlerin ardından ülke genelinde tüm profesyonel ve amatör müsabakaları ertelemişti. Ertelenen müsabakaların 4-5 Mart’ta oynanacağı bildirilmişti.

Erteleme nedeniyle bölgedeki takımlarda oynayan birçok futbolcu kendi ülkelerine döndü. Bunun üzerine harekete geçen futbol kulüpleri, deprem nedeniyle ülkelerine giden yabancı futbolcularından Türkiye’ye geri dönmelerini talep etti.

Amedspor’un Gürcistanlı iki futbolcusu da gittikleri ülkelerinden geri dönmedi.

Forvet oyuncusu Bakradze Teona ve Kaleci Gabunis Tatia’nın takımlarına geri dönmeyi reddetmesi sonrasında Amedspor Kadın Futbol Takımı, konuyu TFF ve FIFA’ya taşıdı.

Özgür Haber’e konuşan Amedspor Kadın Futbol Takımı Salon Sporlarından Sorumlu Kulüp Başkan Yardımcısı Cahit Akın, “Play-off mücadelesini bizim için çok önemli olan bu iki futbolcunun eksikliğine rağmen sonuna kadar sürdüreceğiz” dedi.