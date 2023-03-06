Politika

Miller'ın Rojava ziyareti: ABD'li büyükelçi Türkiye Dışişleri'ne çağrıldı

Büyükelçi Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Rojava'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.
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türkiye Mark Milley ABD Rojava Jeffry L Flake

HABER MERKEZİ

Türk Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçisi Flake'den, ABD Genelkurmay Başkanı Milley’ın Rojava'ya yaptığı ziyarete ilişkin izahat istendi.

Edinilen bilgiye göre, Büyükelçi Jeffry L. Flake, Milley'in, 4 Mart'ta, Rojava'ya gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Flake'den, söz konusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DAİŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi" açıklamasında bulunmuştu.

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