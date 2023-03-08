Texas'ta ABD'den ayrılmak için referandum teklifi

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Texas eyaletinin Cumhuriyetçi vekili Bryan Slaton'un Twitter'da paylaştığı yasa tasarısının adı resmi olarak “Texas Independence Referandum Act” ya da kısaca Texit.

Tasarı kabul edilirse, Texas'ın "bağımsız bir ulus olarak statüsünü yeniden ileri sürmesi gerekip gerekmediğine" ilişkin referandum 7 Kasım 2023'te yapılacak.

Slaton , Teksas anayasasına göre "tüm siyasi gücün halkın elinde olduğunu" yazdı.

Slaton , "Federal hükümet tarafından haklarımız ve özgürlüklerimiz onlarca yıldır sürekli olarak suistimal edildikten sonra, Texas halkının seslerini duyurmasına izin vermenin zamanı geldi" dedi.

EYALETİN AYRILMA TEKLİFİ İLK DEĞİL

2021'de benzer bir yasa tasarısını, Cumhuriyetçiler Kyle Biedermann ve Jeff Cason sundu.

Biedermann o dönem yaptığı açıklamada "Federal hükümet (ABD merkezi hükümeti) kontrolden çıktı ve Teksaslıların değerlerini temsil etmiyor. Bu nedenle, Teksas Eyaleti'nin bağımsız statüsünü yeniden savunması için referanduma izin verecek bu kararı yasalaştırmayı taahhüt ediyorum" ifadelerini kullanmıştı

Slaton, bu ilk teklifin kabul edilmediğini hatırlattı.

Texas, belirli grupların bağımsızlık için yarıştığı tek ABD eyaleti değil.

Alaska, California, Hawaii, New Hampshire ve Vermont'un da ABD'den ayrılma hareketleri var.