Rusya: Bahmut'un kontrolü yeni saldırılar için gerekli

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Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Ukrayna'daki sanayi kenti Bahmut’un kontrolünün, Donetsk bölgesinde daha fazla saldırı düzenlemek için "kilit bir konu" olduğunu söyledi.

Şoygu, askeri yetkililerle yaptığı ve televizyonda yayınlanan bir toplantıda şunları söyledi:

“Bahmut kentinin kontrol altına alınması için çatışmalar devam ediyor. Bahmut’un kurtarılması süreci devam ediyor. Bu şehir, Donbas'taki Ukrayna güçleri için önemli bir savunma noktasıdır. Bu kentin kontrol altına alınması, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin savunma hatlarının derinliklerine kadar saldırı eylemleri düzenlenmesini sağlayacak.”

Savaşta cephenin ön saflarında savaşan "Wagner" silahlı grubunun kurucusu Yevgeni Prigojin, yayınladığı bir görüntülü mesajda "Ukrayna ordusunun Bahmut için sonuna kadar savaşacağını" öngördü.

Ukrayna tarafında, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy pazartesi akşamı yayınladığı günlük video mesajında, "Ukrayna'nın hiçbir bölümünü Rusya'ya teslim etmeyeceğini" yineleyerek, Bahmut'u savunan güçlere takviye gönderilmesi gerektiğini Genelkurmay Başkanına bildirdiğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı Mihaylo Podolyak ise şunları söyledi:

“Orduda şehri savunmaya devam etme ve sahada bir değişiklik olması durumunda paralel olarak yeni savunma hatlarının inşası ile düşman güçlerini tüketme ihtiyacı konusunda bir fikir birliği var. Bahmut savunması Rus kuvvetlerini tüketerek; bir karşı saldırıya hazırlanmak ve binlerce askeri eğitmek için Ukrayna ordusunun zaman kazanması açısından amacına ulaştı. Ne olursa olsun, Bahmut'un savunulması büyük bir stratejik başarı oluşturacak.”