Suudi Arabistan: İran'la vardığımız anlaşma, siyasi çözümü üstün tutan vizyonumuzun sonucu

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Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, İran'la diplomatik ilişkileri yeniden başlatmak üzere anlaşmanın, siyasi çözüm ve diyaloğa öncelik vermelerinin sonucu olduğunu ifade etti.

Bin Ferhan, İran ile Suudi Arabistan'ın 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin karşılıklı olarak açılması konusunda anlaşmaya varmasıyla ilgili Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"İran ile Suudi Arabistan arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması, siyasi çözüm ve diyaloğu üstün tutan vizyonumuz ve bu vizyonu bölgede sürdürülebilir hale getirme isteğinden kaynaklanıyor" ifadesini kullanan Bin Ferhan, bölge ülkelerinin, "tek bir kaderi ve ortak paydaları" olduğunu kaydetti.

İran devlet televizyonu, Tahran-Riyad ilişkilerini normalleştirmek için 6 Mart'ta Çin'in başkenti Pekin'de Çinli yetkililerin aracılığıyla müzakerelere başlayan İran ve Suudi Arabistanlı üst düzey güvenlik yetkililerinin anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

​İRAN-SUUDİ ARABİSTAN İLİŞKİLERİ

Suudi Arabistan'da 2 Ocak 2016'da aralarında Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişi "terör" suçlamasıyla idam edilmişti. İdamlara tepki gösteren İranlı yetkililerin peş peşe yaptığı açıklamaların ardından Suudi Arabistan'ın Tahran Büyükelçiliği ve Meşhed kentindeki konsolosluk binaları İran'daki göstericiler tarafından ateşe verilmişti. Mart 2015'te başlayan Yemen'deki kriz nedeniyle zaten gergin olan iki ülke arasındaki diplomatik ilişkiler tamamen kesilmişti.

İran ve Suudi Arabistanlı yetkililer, Nisan 2021'de Bağdat'ta doğrudan görüşmeler yapmak üzere bir araya gelmiş ve Irak'ın arabuluculuğundaki görüşmeler daha sonra da devam etmişti.