Politika

Başbakan: Babamdan dürüstlüğü ve vatanseverliği öğrendim

Başbakan Mesrur Barzani, “Başkan Barzani’nin oğlu olduğum için gurur duyuyorum, babamdan dürüstlüğü, vatanseverliği ve vefalı olmayı öğrendim” dedi.
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kürdistan Mesrur Barzani Başkan Barzani dürüstlük vatanseverlik

ERBİL (K24)

Duhok’ta düzenlenen 1. Gençlik Buluşması’nda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, babası Başkan Mesud Bazrani’yle ilgili soruya verdiği yanıtta “Başkan Barzani’nin oğlu olduğum için gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.

“Ömrüm boyunca onun yolundan gitmek için var gücümle çalışacağım” diyen Başbakan, “Başkan Barzani’den çok şey öğrendim. Üç şeyden bahsedeceğim. Babamdan dürüstlük, vatanseverlik ve vefalı olmayı öğendim” şeklinde konuştu.

Kendini her zaman Başkan Barzani’nin hizmetkarı olarak gördüğünü vurgulayan Başbakan, babasının yolundan gitmeye kararlı olduğunu vurguladı.

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