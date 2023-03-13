Prof. Dr. Ahmet Ercan, deprem beklemediği il ve ilçeleri açıkladı

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Jeolog Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem beklemediği yerleri açıkladı.

Sosyal medya hesabından deprem tehdidi olmayan yerleri söyleyen Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:

"Batman Arap Kalkanı güneyindedir. Deprem güvencelidir. Hiç depremi yoktur. Sıkıntı yok. Diyarbakır deprem bakımından az çekincelidir. Bu güne kadar gördüğü en büyük deprem 1934'de M6,2'dir. Ancak Arap Kalkanı ucundaki Lice 1975'de M6,9 üretmiştir. Öteki ilçeler depremsizdir. Diyarbakır'da deprem beklemiyorum. Şanlıurfa Bozova ile Harran Kırıkları, ayrıca DAK ile ÖDK etkisindedir. Başkent odaklı M6,4’e kadar depremler 500 ile 1000 yılda bir olur. Tüm ilçeleriyle 3 ile 4. Derece deprem bölgesinde olup çok güvenlidir. Bitlis ili ilçeleriyle 1.der. sarsım bölgesidir. Kavakbaşı, KAK, VAN, BBK (Bitlis Bindirme Kuşağı) depremlerinden etkilenir. Ahlat ile Tatvan, Bitlis içi M6,4’e kadar sarsıntıları çok uzun aralarla üretir. Dağlık kesimlerdeki yapılar güvenlidir. İçel ili, Ecemiş ile Karaisalı kırıkları etkisindedir. Mersin,MS534’de 6,4,MS1532’de M5,7’i sınamıştır. İlçeleri 4.derece çekincelidir. Adana’da DAK,ÖDK, KDBK’da (Kıbrıs dalma batma kuşağında) olacak depremler özellikle tarım alanları ile deniz kıyısındaki dikintileri göçertebilir. Gaziantep ilinde deprem üreten yerler; MÖ131’de M5,7, MS128’de M6,4 ile Nurdağı’dır. O yıldan beri M7,7’lik bir deprem üretimi olmamıştır. Gaziantep içi ile ilçeleri 3.derece deprem çekinceli olsa da, DAK, ÖDK ile BBK’nın (Bitlis Bindirme Kuşağı) ürettiği sarsım dalgaları etkiler."