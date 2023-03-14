2026 Dünya Kupası’nın formatı açıklandı

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FIFA, 2026 Dünya Kupası'nın formatını belirledi.

Kurumdan yapılan açıklamada Meksika, Kanada ve ABD'de gerçekleştirilecek turnuvaya 48 takımın katılacağı, bu takımların 4'erli 12 gruba dağıtılacağı belirtildi.

Gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlara ek olarak 8 adet en iyi üçüncü, grup aşamasından son 32 turuna yükselecek.

Uzun süredir Dünya Kupası'na katılan takım sayısını 32'den 48'e çıkarmak isteyen FIFA'nın daha önce gündeme gelen planında 3'er takımlı 16 grup öngörülüyordu. Bu plandan vazgeçilmiş oldu.

Ayrıca, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın Haziran 2025'ten itibaren 4 yılda bir düzenlenmek üzere 32 takımla oynanmasına karar verildi.