Politika

Başbakan: Irak Başbakanı Sudani’nin sorunları anayasal çerçevede çözme niyeti var

Başbakan Mesrur Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları anayasal çerçevede çözme niyetinde olduğunu söyledi.
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ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında toplandı.

Hükümetten yapılan açıklamaya göre toplantıda Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani’nin Kürdistan Bölgesi ziyareti ve bütçe yasa tasarısı ele alındı.

Başbakan Mesrur Barzani, Muhammed Şiya Sudani’nin Erbil ile Bağdat arasındaki sorunları anayasal çerçevede çözme niyetinde olduğunu belirterek, Bağdat hükümetinin programının uygulanması tarafların vardığı anlaşmanın önemine dikkat çekti.

Halepçe’nin Irak’ın 19’uncu vilayet olarak belirlemesinden dolayı Bakanlar Kurulu adına Sudani’ye teşekkür eden Başbakan, Sudani’den kimyasal katliamın şehit ve mağdur yakınlarının tazmin edilmesini talep ettiğini dile getirdi.

Toplantının ikinci kısmında 2023 Irak bütçe tasarısı ele alınırken, Kürdistan Bölgesi adına Bağdat’ta temaslarda bulunan heyet, Bakanlar Kurulu’nu bilgilendirdi.

Federal hükümetle yasa tasarısı konusunda da karşılık bir anlayış olduğunu ifade eden Başbakan, yasanın ciddi ve doğru bir şekilde uygulanmasının tüm Irak vatandaşlarının yararına olduğunu vurguladı.

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