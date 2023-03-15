Irak eski Başbakanı Allavi: Başkan Barzani çok saygın bir kardeş

SÜLEYMANİYE (K24)

Irak eski Başbakanı ve Vataniyye Koalisyonu lideri İyad Allavi, Irak’ın birliğinin Başkan Mesud Barzani yoluyla korumanın iyi olduğunu söyledi.

Süleymaniye Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen 7’nci Süleymaniye Forumu’na katılan Irak eski Başbakanı İyad Allavi, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Erbil ve Bağdat'ın bu kez radikal bir anlaşmaya varacağı yönünde umut var. Başkan Barzani yoluyla Irak'ın birliğini korumak iyi” dedi.

Allavi, “Önemli olan, Temsilciler Meclisi'nin petrol ve gaz yasasını bir an önce geçirmesi ve devlet servetinin bölüşümü yasasını aceleye getirmesidir, böylece neler olduğunu anlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Irak eski Başbakanı şunları söyledi:

“Erbil ve Bağdat'ın bu kez radikal bir anlaşmaya varacağını umuyoruz. Çünkü her iki taraf da aynı ülkeye ait ve hiçbiri başka bir ülkeden değil. Önemli olan Temsilciler Meclisi'nin petrol ve gaz yasasını hızla geçirmesi. Ne olduğunu anlayabilmemiz için devlet servetinin dağıtımına ilişkin yasayı hızlandırılmalı. Sorunları bitirmek için bu konuyu Başkan Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile de görüşeceğim.”

“Başkan Barzani çok saygın bir kardeş, büyük bir enerjisi, geniş bir halk tabanı ve büyük bir gücü var” diyen Allavi, “Bu nedenle, Irak'ın birliğini korumak ve petrol ve gaz yasasının çıkarılmasını hızlandırmak daha iyidir. İnşallah Allah herkesi muvaffak kılar. Müzakerelerde bir amaç vardır ve inşallah güzel bir sonuca ulaşılır” ifadelerini kullandı.