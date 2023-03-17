Suriye muhalefetinden savaşın 12. yıldönümünde açıklama

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Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), uluslararası toplumun “Beşar Esad rejiminin işlediği suçları ve siyasi çözümü öngören uluslararası kararların uygulanmasını görmezden geldiğini” belirtti.

Suriye muhalefetinin çatı kuruluşu SMDK, Suriye’de iç savaşınS 12. yıldönümüne ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, “Uluslararası toplum, Esad rejiminin suçlarını ve siyasi geçişi öngören uluslararası kararları görmezden geliyor. Yıl dönümü vesilesiyle kardeş ve dost ülkelerden 2011’den bu yana suç işlemeye devam eden bu rejimin tarihini incelemelerini istiyoruz” ifadeleri kullanıldı.

SMDK’nın Suriye halkının beklentilerini karşılayacak herhangi bir siyasi süreçte yer almaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, Esad rejiminin siyasi çözüm için atılan adımları engellemeye devam ettiği belirtildi.