Maraş'ta 4,6 büyüklüğünde deprem

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Maraş'ın Göksun ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de hissedildi.

6 Şubat’taki Maraş merkezli iki büyük depremin artçı sarsıntıları sürüyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Maraş'ın Göksun ilçesinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Saat 08.14'te olan deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.