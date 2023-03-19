Ekvador'da 6,8 büyüklüğünde deprem: 13 ölü

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Ekvador'un Balao şehrinin 6 kilometre kuzeydoğusunda yerel saatle 12.12’de 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremde ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Peru'da da hissedilen depremde çok sayıda bina, okul ve hastanenin hasar gördüğü kaydedildi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu'ndan (USGS) alınan bilgiye göre, deprem 65,7 kilometre derinlikte oluştu.

Cumhurbaşkanlığı iletişim Ajansı, depremde 13 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Risk Yönetimi Sekreterliğinden yapılan açıklamada da ölümlerin çoğunluğunun Peru sınırındaki El Oro eyaletinde gerçekleştiği ve 126 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Depremde şu ana kadar 17 okul, 31 sağlık merkezi, 50 bina hasar alırken 7 bina ise tamamen yıkıldı.

Cuenca, Machala ve Guayaquil'de bazı binaların yıkıldığı, ölü sayısının daha da artabileceği kaydedildi.