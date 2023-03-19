Putin Rusya’nın ele geçirdiği Ukrayna’nın Mariupol kentine gitti

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Yayımlanan resmi videolarda Putin’in gece vakitlerinde kentte araba kullandığı ve ardından da bir konser salonunu ziyaret ettiği görülüyor.

Bu, Putin’in yeni ele geçirilmiş Ukrayna topraklarına yaptığı ilk ziyaret.

Tass haber ajansı, Putin’in bölgeye helikopterle gittiğini ve bazı yerel insanlarla da bir araya geldiğini aktardı.

Videoda Putin’in arabada Rusya Başbakan Yardımcısı Marat Kuşnulin ile birlikte olduğu görülüyor. Kuşnulin, Putin’e şehrin nasıl yeniden inşa edileceğini anlatıyor.

Putin aynı zamanda kentteki Filarmoni Salonu’na da ziyaret ederken görüntülendi. Söz konusu salon, kent Ruslar tarafından kuşatıldığında Azovstal demir çelik fabrikasında direnenlerin duruşmalarını yapmak için kullanılıyordu.

UKRAYNA: KENTTE 20 BİNDEN FAZLA İNSAN ÖLDÜ

Kent, Rus saldırısının en uzun ve en kanlı çatışmalarına sahne oldu. 10 aydan uzun bir zamandır ise Rusların kontrolünde. Ukrayna, 20 binden fazla insanın kentte öldürüldüğünü söylüyor.

Birleşmiş Milletler uzmanları kentteki binaların yüzde 90’ının hasar aldığını, yaklaşık 350 bin insanın da kenti terk etmeye zorlandığını belirtiyor. Kentin savaş öncesindeki nüfusu 500 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Bölgede yaşayan yerli halktan bazı kişiler, BBC’ye yaptığı açıklamalarda, Rusya’nın şehrin yeniden inşa etmek ve halkın gönlünü kazanmak için pahalı bir kampanya yürüttüğünü söyledi.

Rus yetkililer kentte şu anda 300 bin kişinin yaşadığını belirtiyor.

Rusya’nın kente yönelik saldırılarında yüzlerce kişinin sığındığı bir tiyatro salonunun da yıkıldığı görüldü. En az 300 kişinin orada öldüğü düşünülüyor.

Ukrayna ve insan hakları grupları, saldırının bir savaş suçu teşkil ettiğini söylüyor.