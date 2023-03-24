Politika

Finlandiya Başbakanı’ndan K24’e: Türkiye, NATO üyeliğimizi seçimlerden önce onaylayacak

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, Türkiye'nin seçimlerden önce Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylayacağını söyledi.
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Finlandiya Başbakanı Sanna Marin
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin
avrupa Finlandiya Sanna Marin Türkiye NATO

BRÜKSEL (K24)

Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, “Türkiye, seçimlerden önce Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylama kararı aldı” dedi.

K24 muhabirinin sorusunu yanıtlayan Marin, “Macaristan önümüzdeki Pazartesi NATO üyeliğimizi onaylayacak” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin daha önce İsveç ve Finlandiya'da yaşayan ve PKK'ya maddi yardım sağlayan Kürtlerin sınır dışı edilmesini talep etmesiyle ilgili soruyu yanıtlayan Finlandiya Başbakanı, “Konuyla ilgili henüz bir görüşme yapılmadı. Bu, Türkiye'nin Finlandiya'da yaşayan Kürtlerle bir sorunu olmadığı ve konunun daha çok İsveç ile ilgili olduğu anlamına geliyor” dedi.

15 Mart 2022'de Finlandiya hükümeti NATO'ya katılma niyetini resmen açıklamıştı.

Finlandiya’nın bu hamlesi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik savaşı başlatmasının ardından gelmişti.

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