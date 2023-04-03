Van’da Büyük Rus Pazarı’ndaki yangında onlarca dükkan zarar gördü
HABER MERKEZİ
Alınan bilgilere göre, yangın, sabah saatlerinde Hastane Caddesi üzerindeki Büyük Rus Pazarı’nın arka tarafında bulunan dükkanlarda çıktı.
Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangında onlarca iş yeri zarar gördü.
Dumanların gökyüzünü kapladığı yangını söndürme çalışmaları sırasında esnaf, iş yerlerinde zarar görmeyen malzemelerini kurtarmanın telaşına düştü.
Yangının kontrol altına alındığı bildirildi. (Kaynak: AA, İHA)
Van'da Büyük Rus Pazarı Çarşısında yangın çıktı pic.twitter.com/w8CgUlWi4L— Kurdistan24 Türkçe (@K24Turkce) April 3, 2023