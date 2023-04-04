ABD’den, Erdoğan’ın tepki gösterdiği görüşmeyle ilgili yanıt

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VOA Türkçe’nin haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı, yurtdışında görevli büyükelçilerinin, tüm taraflara görüşmesinin rutin olduğunu belirtti:

“Yurtdışında görevli ABD büyükelçileri, görev yaptıkları ülkelerdeki gelişmeleri anlamaya yönelik rutin diplomatik görevlerinin bir parçası olarak hükümet üyeleri, basın, çeşitli siyasi partiler, sivil toplum ve diplomatik meslektaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelmekte. Aynı durum Türkiye’de, Büyükelçi Flake için de geçerli.”

Bakanlık, Erdoğan’ın 14 Mayıs’taki seçimlerde ABD’ye ders verilmesi gerektiği yönündeki sözleriyle ilgili yorum talebini ise yanıtsız bıraktı.

Flake, Kılıçdaroğlu’nu 29 Mart’ta CHP genel merkezindeki makamında ziyaret etmişti. Bu görüşmeye kızan Erdoğan, “Ya ayıptır. Biraz kafanı çalıştır. Sen büyükelçisin, senin buradaki muhatabın cumhurbaşkanıdır. Sen şimdi bundan sonra hangi yüzle kalkıp da cumhurbaşkanından randevu isteyeceksin? Bizim kapılar ona kapandı” demişti.

ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’nin resmi Twitter hesabından 29 Mart’ta yapılan paylaşımında, Kılıçdaroğlu ile ABD Büyükelçisi Flake’in fotoğrafına yer verilmiş ve “Büyükelçi Flake, ülkelerimizin ortak ilgi alanındaki konularda Türk siyasi partileriyle sürdürülen diyaloglar kapsamında bugün Kılıçdaroğlu ile görüştü. Flake, depremlerdeki can kayıpları için taziyelerini sundu ve ABD’nin dayanışmasını ifade etti” denilmişti.