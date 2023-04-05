Deprem bölgesinde 2 bin 826 heyelan meydana geldi

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsünden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Tolga Görüm, Abdüssamet Yılmaz, Furkan Karabacak, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Lütfi Süzen ve Hollanda Twente Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hakan Tanyaş tarafından oluşturulan "Heyelan Değerlendirme Takımı (SLATE)", Maraş merkezli depremlerin ardından heyelanların tespit edilmesi için çalışmalara başladı.

Bilim insanları, bu kapsamda depremlerin etkilediği 11 ilde yaklaşık 1 ay süren saha incelemelerinde bulundu.

Yapılan çalışma sonucunda, Maraş merkezli depremlerin tetiklediği 2 bin 826 heyelanın yaşandığı, 92 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Aynı araştırmada, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde Karanlıkdere'ye bağlı İncirlik sokağının, depremlerin ardından oluşan heyelan nedeniyle 482 metre kaydığı, Narlı köyünün ise ikiye ayrıldığı tespit edildi.

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Mutlu köyünde tamamen tahrip olan 32 evin 9'unun heyelan nedeniyle yıkıldığı, Çelikhan'da depremden dolayı hidroelektrik santralinin (HES) zarar gördüğü belirlendi. Antep'in İslahiye ilçesinde bulunan İdilli Deresi ile Değirmencik köyünde heyelan nedeniyle oluşan set gölünün su tutmaya başladığının tespiti yapıldı.