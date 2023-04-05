Kürdistan Bölgesi’nden deprem bölgelerine 50 tonluk ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

ERBİL (K24)

Sağlık Bakanı Saman Berzinci düzenlediği basın toplantısında, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin deprem bölgelerine gönderdiği yardımlara ilişkin bilgi verdi.

Bakan Berzinci, devam eden yardımlar kapsamında deprem bölgelerine 50 ton ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 8 tırlık bir yardım konvoyunun sevk edildiğini söyledi.

Konvoyla birlikte bir sağlık ekibinin de Adana’ya gideceğini belirten Berzinci, yardımların tesliminden sonra ekibin geri döneceğini kaydetti.

Bakan Berzinci, Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’yla koordinasyon halinde yardım göndermeye devam edeceklerini belirterek, söz konusu yardımların ulaştırılmasını sağlayan Kürdistan Bölgesi Dış İlişkiler Ofisi’ne de teşekkür etti.

Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Mevlüt Yakut da Kürdistan Bölgesi yönetiminin de depremzedelere yardım gönderenler arasında ön saflarda yer aldığını belirterek, “Gerek bölgesel hükümet, gerek sivil toplum kuruluşları, gerek sıradan vatandaşlar Türkiye'ye yardım etmek için sıraya girdiler ve harekete geçtiler” diye konuştu.

Yakut, bu yardım faaliyetlerinde Barzani Yardım Vakfı’nın öne çıkan aktörler arasında yer aldığını ve Vakfın yardımlarını sürdürdüğünü ifade etti.

Başkonsolos Yakut, yardımlar için tüm depremzedeler adına teşekkürlerini sundu.