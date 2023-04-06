Politika

Almanya’dan Süleymaniye’ye uçuşlar askıya alındı

Türkiye’nin Almanya'dan gelip Süleymaniye'ye giden uçakların Türkiye üzerinden uçmasına izin vermediği bildirildi.
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SÜLEYMANİYE (K24)

Almanya’dan Süleymaniye Uluslararası Havalimanı’na uçuşların askıya alındığı bildirildi.

K24’e konuşan Turizm Acenteleri Süleymaniye Şubesi Başkanı Ata Enwer, Almanya’nın Süleymaniye’ye uçuşları askıya aldığını belirtti.

Enwer, söz konusu gelişmenin nedeninin, Türkiye’nin Süleymaniye'ye giden Alman uçaklarının Türkiye üzerinden uçmasına izin vermemesi olduğunu söyledi.

Condor ve Irak Hava Yolları’nın Almanya ile Süleymaniye arasında uçuş yaptığını kaydeden Enwer, Condor’un Düsseldorf’tan, Irak Hava Yolları’nın ise Frankfurt’tan uçtuğunu bildirdi.

Konuyla ilgili Süleymaniye Havalimanı yetkililerinden henüz bir açıklama yapılmadı.

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