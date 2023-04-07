Politika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı’ndan Başbakan’a: Erbil-Bağdat anlaşmasını destekliyoruz

Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, ülkesinin Erbil ile Bağdat arasında imzalanan petrol ihracatı anlaşmasına desteğini iletti.
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kürdistan Barbara Leaf Mesrur Barzani petrol ihracatı anlaşması Bağdat

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Barbara Leaf, Erbil ile Bağdat arasında imzalanan petrol ihracatı anlaşması dolayısıyla Kürdistan Bölgesi Hükümeti’ni tebrik etti.

Erbil ile Bağdat arasındaki anlaşmayı desteklediklerini kaydeden Leaf, anlaşmanın Irak'ın tümü için bir zafer olduğunu söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani ise, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Sudani liderliğindeki federal hükümetle kaydedilen ilerlemenin Erbil ile Bağdat arasında yeni bir uzun vadeli koordinasyon döneminin temellerini attığını ifade etti.

Görüşmede Başbakan’ın, desteği için Leaf’a teşekkür ettiği kaydedildi.

Son siyasi gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ortak ilgi alanları da değerlendirildi.

 

 

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