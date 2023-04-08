Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan Süleymaniye Havalimanı olayıyla ilgili açıklama

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, “Dün Süleymaniye Havalimanı’nda yaşanan olayı kınıyoruz. Peşi sıra gelen karmaşadan endişe duyuyoruz” denildi.

İlgili taraflardan olayın kaynağı ve sebebinin araştırılması istenen açıklamada, “Tüm taraflar itidalli davranarak olaya ve sonuçlarına duyarlı yaklaşmalı, suçlamalar yerine sebeplerini ortadan kaldırmak için adım atılmalı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında, “Tüm Kürdistan vatandaşları, özellikle de sevgili Süleymaniye kentini, güvenlik, istikrar ve yaşam şartlarının korunacağına dair temin ediyoruz. Bu, Kürdistan Bölgesi kurumlarının öncelikli görevidir ve hiçbir gerekçeyle tehlikeye atılmasına izin verilemeyecektir” vurgusu yapıldı.