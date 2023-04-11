Politika

Aday listesine tepki gösteren AK Parti Ordu İl Başkanı görevden alındı

Milletvekili aday listesini beğenmeyerek sosyal medyadan Erdoğan'ı etiketleyerek "İstifanın eşiğindeyiz" diyen AKP Ordu İl Başkanı Halit Tomakin görevden alındı.
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türkiye AK Parti Halit Tomakin görevden alma

HABER MERKEZİ

İllerindeki milletvekili aday listesine itiraz eden AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin, sosyal medyadan Erdoğan’a seslenerek, şu ifadeleri kullanmıştı:

“Yüzyılın seçimine yaklaşık bir ay kaldı. Aday listelerimiz Genel Merkez tarafından ilan edildi ancak İl Başkanı olarak bulunduğum şehirde sorumluluğu üzerinde taşıyan birisi olarak Sayın Cumhurbaşkanımıza ancak buradan seslenme şansım var çünkü sesimiz ulaştırılmıyor.

Ordu halkı aday listelerimize çok ciddi bir şekilde itiraz ediyor.

 Ordu'da yapılmış bunca işlerin üzerinden böyle bir aday listesi ile milletimizin karşısına çıkmanın, seçim günü akşamı Ordu ilimizde milletvekili seçimlerinde yaşayabileceğimiz riskleri açıkçası üstlenmek istemiyorum.

 Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanım, sesimizi duymanızı ve geldiğimiz noktada istifanın eşiğinde olduğumuzu arz ediyor, takdir ve talimatlarınızı bekliyoruz. Saygılarımla…”

Bunun üzerine Halit Tomakin görevden alındı. Tomakin’in yerine Selman Altaş atandı.

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