Politika

Belçika’da 112 bin kişi ‘kağıtsız’ yaşıyor

Belçika'da “kağıtsız” olarak adlandırılan oturum ya da çalışma izni olmadan yaşayanların sayısının 112 bin olduğu belirlendi.
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HABER MERKEZİ

Belçika yerel basına göre, Brüksel Özgür Üniversitesi (VUB) araştırmacıları Pieter-Paul Verhaeghe ve Sylvie Gadeyne, ülkedeki “kağıtsızlar”ın sayısını alternatif bir yöntemle hesapladı.

Ülkede her yıl nüfus kütüğünde yer almayan yaklaşık 500 kişinin hayatını kaybetmesi üzerinden yola çıkan araştırmacılar, turistler ve oturum izni olan sığınmacıların sayısını bu rakamdan çıkararak, 11,5 milyon civarı nüfusu bulunan Belçika’da “kağıtsız” kişilerin sayısının 112 bin olduğu sonucuna vardı.

Bu rakam, ülkenin popüler turistik kentlerinden Brugge’ün nüfusuna karşılık geliyor. Bunların 52 bini, başkent Brüksel’de yaşıyor.

BELÇİKA GERİ ADIM ATMIYOR

Belçika’da “kağıtsız” olarak adlandırılan kişiler, ülkeye yıllar önce Cezayir, Tunus, Afganistan, Pakistan ve birçok Afrika ülkesinden çeşitli yollarla gelen ancak yasal statüye alınmayanlardan oluşuyor.

Oturum veya çalışma belgeleri olmadan ülkede yaşan bu kişilerin çoğunun oturum talepleri reddediliyor.

“Kağıtsızlar”, adlarını ara ara yaptıkları açlık grevleriyle duyuruyor. Ancak Belçika, katı tutumundan taviz vermiyor, duruma kalıcı bir çözüm de getirmiyor.

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