Politika

Suriye Dışişleri Bakanı 12 yıl sonra Suudi Arabistan’da

Suudi Arabistan ve Suriye rejimi, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetleri ve uçak seferlerinin yeniden başlaması yönündeki icraatlardan dolayı memnuniyet duyulduğunu duyurdu.
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ortadoğu Suriye Suudi Arabistan Faysal Mikdad

HABER MERKEZİ

Yaklaşık 12 yıl aranın ardından Suriye Dışişleri Bakanı Faysal el-Mikdad'ın Suudi Arabistan ziyaretiyle Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşmesi sonrasında ortak açıklama yapıldı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansının (SPA) haberinde, "İki taraf, iki ülke arasındaki konsolosluk hizmetlerinin ve uçuşların yeniden başlatılmasına yönelik prosedürlerin başlatılmasını memnuniyetle karşıladıklarını duyurdu" ifadeleri yer aldı.

Görüşmede, Suriye'nin toprak bütünlüğü, Arap kimliği, istikrarı ve güvenliğini koruyacak siyasi çözüme ulaşılması için gösterilen çabaların ele alındığı kaydedildi. Ayrıca görüşmelerde iki taraf arasında Suriye'de kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmak için atılması gereken adımlar tartışıldı.

Mikdad'ın ziyareti, Suriye'de ayaklanmaların başladığı 2011’den bu yana Dışişleri Bakanlığı tarafından Suudi Arabistan’a gerçekleşen ilk ziyaret oldu.

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