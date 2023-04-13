Neçirvan Barzani, İtalya Senatosu Başkanı ve Vatikan Başbakanı’yla görüştü

ERBİL (K24)

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin resmi davetlisi olarak İtalya’nın başkenti Roma'ya giden Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, temaslarını sürdürüyor.

Kürdistan Bölgesi Başkanlığının açıklamasına göre Neçirvan Barzani bugün İtalya Senatosu Başkanı Ignazio La Russa ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ele alındı görüşmede Neçirvan Barzani, Kürdistan Bölgesi ve Irak’a DAİŞ’le mücadeledeki desteğinden dolayı İtalya’ya teşekkür etti.

Neçirvan Barzani, Vatikan Devlet Sekreteri (Başbakan) Pietro Parolin ile de bir araya geldi.

Görüşmede Hristiyanlar başta olmak üzere Kürdistan Bölgesi ve Irak’taki bileşenlerin durumu ele alındı.

Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümü konusunda Neçirvan Barzani’nin rolüne ve Kürdistan Bölgesi’ndeki barışıl birlikte yaşam kültürüne övgüde bulunan Vatikan Başbakanı, çözüm için kendisinin de elinden gelen çabayı harcayacağını vurguladı.

Kürdistan Bölgesi’ndeki Hristiyanların kendi ülkelerinde kalmalarını istediklerini belirten Neçirvan Barzani, ülkesine dönmek isteyen Hristiyanlara da gerekli kolaylıkların sağlanacağını ifade etti.

Neçirvan Barzani ayrıca Vatikan’dan Kürdistan Bölgesi’nde Hristiyanların yaşadıkları bölgelerin yeniden inşa projelerinin uygulanması konusunda Avrupa Birliği’ni (AB) destek vermesini istedi.