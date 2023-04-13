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Depremde 1200 kişinin hayatını kaybettiği sitenin yapı denetim sorumlusu tutuklandı

Hatay'da 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği 600 Evler Sitesi'nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş tutuklandı.
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türkiye Hatay deprem soruşturması Tutuklama Cihat Ateş

HABER MERKEZİ

Maraş depremlerinde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antakya Güzelburç Mahallesi'nde 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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