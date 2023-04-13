Depremde 1200 kişinin hayatını kaybettiği sitenin yapı denetim sorumlusu tutuklandı
HABER MERKEZİ
Maraş depremlerinde yıkılan binalara ilişkin soruşturmalar sürüyor.
Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Deprem Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antakya Güzelburç Mahallesi'nde 58 bloğun tamamının yıkıldığı ve yaklaşık 1200 kişinin hayatını kaybettiği "600 Evler Sitesi" olarak bilinen "600 Evler Konut Yapı Kooperatifi"nin yapı denetim sorumlularından Cihat Ateş hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.