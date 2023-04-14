Hasan Cemal: Frak giyeceğim, Atatürk'ten gelen bir gelenek bu

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Yeşil Sol Partisi'nden İstanbul'dan milletvekili adayı olan gazeteci Hasan Cemal, milletvekili seçilmesi durumunda "en yaşlı üye" sıfatıyla yapacağı TBMM açılışında frak giyeceğini söyledi.

Hasan Cemal, Medyascope'tan Ruşen Çakır'a konuşan Hasan Cemal, "Meclis'i kuran, cumhuriyeti kuran Atatürk o dönemde giymiş... Tayyip Erdoğan bu mecburiyete son verdi ama ben Erdoğan'ın bu tercihinin tersini yapmak istiyorum" dedi.

Yeşil Sol Parti İstanbul 2. Bölge 3. sıradan milletvekili adayı olan Hasan Cemal, "Elimi bizzat taşın altına sokmak için 54 yıllık gazetecilik hayatımı kapatıyorum" sözleri ile gazeteciliği bıraktığını açıklamıştı.

Seçilmesi durumunda TBMM’nin en yaşlı üyesi olacak olan Hasan Cemal, Meclis’in açılışına başkanlık edeceği konuşmaya ilişkin yöneltilen soru üzerine, şunları söyledi:

"Çok tartışmalı biliyorum ama frak giyeceğim. En temel nedeni bir yerde Atatürk'ten gelen bir şey, bu bir gelenek. Meclis'i kuran, cumhuriyeti kuran Atatürk o dönemde giymiş... Tayyip Erdoğan bu mecburiyete son verdi ama ben Erdoğan'ın bu tercihinin tersini yapmak istiyorum. Frakımı giyip Meclis'i öyle açmak istiyorum. Frakı, Orhan Pamuk'un Stockholm'daki Nobel törenine giderken kiralamıştım. Bu sefer Altan Öymen dedi ki merak etme, Meclis Başkanlığı devlet tiyatrolarından kiralıyor dedi. Altan Abi'nin söylediği gibi ise Ankara'dan hallederiz frakı."