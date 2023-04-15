Politika

Pompeo, ABD başkanlık seçimlerine aday olmayacağını açıkladı

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2024 yılında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.
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ABD Mike Pompeo Başkanlık seçimleri

HABER MERKEZİ

ABD eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 2024 yılında yapılacak ABD başkanlık seçimlerinde aday olmayacağını açıkladı.

Pompeo, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Uzun süre düşündükten ve dua ettikten sonra, eşim Susan ve ben 2024 seçimlerinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı için aday olmayacağım sonucuna vardık” dedi.

Pompeo, kararı ‘kişisel nedenlerle’ gerekçelendirdi ve ‘zamanın kendisi ve ailesi için doğru olmadığını’ vurguladı.

ABD eski Dışişleri Bakanı, “59 yaşındayım. Zamanlamanın daha uygun olabileceği birçok fırsat var” dedi.

ABD eski Başkanı Donald Trump ve eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley, şuana kadar başkanlık yarışına adaylığını açıklayan isimler arasında.

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