Başbakan Mesrur Barzani WHO heyetiyle görüştü

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) heyetiyle bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Başbakan Mesrur Barzani, WHO Irak Sorumlusu Dr. Ahmed Zouiten ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Görüşmede Başbakan ile konuk heyetin, WHO’nun Irak ve Kürdistan Bölgesi’ndeki faaliyetlerini değerlendirdiği ve Kürdistan Bölgesi Sağlık Bakanlığı’nın WHO’yla işbirliğinin geliştirilmesinin önemine vurgu yaptığı kaydedildi.