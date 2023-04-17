TİP’ten Demirtaş mesajı: Yeşil Sol Parti tasarrufta bulunabilir

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Diken’in sorularını yanıtlayan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkan Yardımcısı Doğan Ergün, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın açıklamalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

TİP’in, Yeşil Sol Parti’nin ‘değerli fedakar tutumu’na bazı illerde seçime girmeyerek karşılık vermeye çalıştığını söyleyen Ergün, “Pek çok seçim çevresinde pusulaya girmedik. Hatta dikkatli bakan gözler, TİP’in Burdur, Kastamonu gibi birçok ilde genel olarak muhalefete kaybettirmemek üzere pusulaya girmediğini de görecektir” diye konuştu.

Demirtaş’ın önerisini değerlendiren Ergün, şu il ve bölgeleri örnek gösterdi:

“Şimdi birlikte yeni çözümler üretebilecek bölgeler varsa hemen bunlar için de adım atabiliriz. Ankara 1 ve 3’üncü bölgeler, Hatay, Muğla ilk aklıma gelen örnekler arasında.”

Ergün, “Biz müttefiklerimize hiçbir yer için ‘Çekilin’ çağrısı yapmadık. Aksine biz pek çok yerde çekildik. Ama kazanabileceğimiz bölgelere ilişkin dostlarımız bir tasarrufta bulunursa elbette memnun oluruz. Mutlaka Yeşil Sol Parti’den dostlarımız da değerlendirme yapıyordur” dedi.

Ergün, yeni çözümler için adım atmaya hazır olduklarını belirtirken ‘muhalefeti birbirine düşürmeye çalışanların türediğini’ de ekledi:

“Biz adım atarız, dostlarımızın atacağı adıma da karşılık veririz. Artık, en azından bu seçim için, muhalefete muhalefet etme dönemi bitsin. Biz bu tür tartışmalara girmiyoruz. Ama maalesef iktidarla mücadele etmek yerine muhalefeti birbirine düşürme derdinde olanların türediğini görüyoruz. Herkese çağrım, kol kola mücadelenin değerini herkese bir kez daha gösterelim.”

DEMİRTAŞ NE DEDİ?

Selahattin Demirtaş, bugün Diken’de yayınlanan yazısında emek ve özgürlük ittifakının iki bileşeni TİP ve Yeşil Sol’a, en yüksek sayıda milletvekili çıkarabilmek amacıyla bazı iller için taktik önermişti.

Demirtaş, illere örnek de vererek şunları kaydetmişti:

“Halen zaman varken bazı kritik seçim bölgelerinde partilerimiz birbirlerinin lehine adaylarını geri çekecek taktik bir beceri gösterebilmeli ve bu kırgınlıkları da giderecek yoldaşça tutum alabilmeliler. Mesela Ankara, Antalya, Hatay, İzmir gibi yerlerde, bu şehirlerin bazı bölgelerinde yeni taktikler için geç değil.”

Ayrıca BBC Türkçe’ye konuşan Demirtaş, şunları ifade etmişti:

“Umarım seçim gecesi büyük bir pişmanlık oluşmaz. TİP’in kendi kararıdır, biz ancak saygı duyup başarılar dileyebiliriz. Ama halen, yanlış bir karar olduğunu düşünüyorum. Yeşil Sol Parti seçmeninin partisi bellidir, oyu da Yeşil Sol Partiyedir tabii ki. Başka türlü nasıl olabilir ki?”